Bidro med kunnskap og trygghet gjennom krisen

Camilla og Kristin etablerte Miscela Kaffebar da finanskrisen herjet som verst i 2009. 11 år senere skulle de hatt storstilt gjenåpning i nye lokaler på Sortland – dagen etter at Norge gikk i lockdown. Med bistand, råd og systemer fra Adwice, har de hatt oversikt, holdt stø kurs og følt trygghet gjennom krisen.

– Adwice har bidratt med støtte og god kompetanse under krisen, både i forhold til samtaler og hjelp med regnskap når dette skjedde. Med PowerOffice har vi hatt kontroll og oversikt da alt var kaotisk, forteller Camilla Paulsen.

Sammen med Kristin Hansen startet hun Miscela Kaffebar på Sortland i 2009. Fundamentet var bygd på en filosofi om å servere god kaffe og enkel lunsj i en urban og avslappende atmosfære, med fokus på service og gode, lokale råvarer.

– Drivkraften da vi startet var å tilby noe som ikke fantes på Sortland fra før, en skikkelig kaffebar, sier Kristin.

Tidspunktet for oppstarten, midt under finanskrisen, var forbundet med en viss risiko. Men bare få måneder senere var etterspørselen blitt så stor at Camilla og Kristin måtte ansette flere for å dekke behovet. I dag har Miscela Kaffebar ni ansatte med stort og smått.

Seniorrådgiver Jon Nilsen i Adwice har fulgt Miscela Kaffebar tett siden starten. Først gjennom Økoråd Sortland, deretter i Adwice Vesterålen etter at de to selskapene slo seg sammen i 2019. Han er imponert over utviklingen den lille kaffebaren har vist gjennom årene.